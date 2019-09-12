В ожидании «яблока»: как торгуют местами в очереди за новыми iPhone

Пользователи сервисов объявлений начали предлагать места в очереди за новой серией iPhone. «Звезда» связалась с людьми, готовыми продать свое место в очереди, и выяснила, что в этом году за возможность одним из первых получить новый гаджет придется выложить от тысячи рублей до полумиллиона и выше.

Так, один из «продавцов» очереди просит за свои услуги 250 тысяч рублей. За эти деньги желающий приобрести телефон может занять одно из первых мест. В случае же если речь идет о четвертом и далее местах, цена может сократиться до 200 тысяч рублей.

При этом перекупщики отмечают, что если покупатель желает занять место за один день до старта продаж, сумма составляет 50 тысяч рублей, за два дня - 80, далее по возрастанию. При этом многие продавцы идут на уступки и делают скидки для покупателей за длительное ожидание. Так, цены от четвертого дня могут составлять сумму первых двух дней плюс каждый день по 30 тысяч рублей. Получается, что сумма за ожидание в очереди от седьмого дня может составить от 210 до 250 тысяч в зависимости от предоставляемой скидки. Большинство же «продавцов» очереди работают только с одним клиентом и по предоплате, обычно это 30% от общей суммы. За эти деньги покупатель имеет право просить занимать очередь сразу в двух магазинах, а также контролировать работу продавца, приезжать на место в любое время и поддерживать телефонную связь.

Есть также и более бюджетные варианты - неделя очереди за телефоном составляет всего 70 тысяч рублей. Правда, насколько это реально, до сих пор не ясно.

Стоит отметить, что ситуация не обходится без подозрительных случаев. Например, отдельные продавцы готовы продать свое место всего за одну тысячу рублей, однако при разговоре с ними зачастую выясняется, что цена не окончательная и все зависит от места продажи новых смартфонов, места в очереди и многого другого.

Ранее, 10 сентября, компания Apple презентовала новый iPhone 11 и версию Pro с тройной камерой по 12 мегапикселей каждая, при этом цена за «топовую» модификацию превышает отметку в 130 тысяч рублей.