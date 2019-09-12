Большая часть работодателей не готовы к четырехдневной рабочей недели

Большая половина работодателей в России выступают против перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Так, 76 процентов от общего числа принимающих на работу категорически выступают против изменения графика. В большинстве своем они опасаются, что это может понести за собой снижение зарплаты и кадровых перестановок. Вместе с тем, отмечают руководители компаний, упадет производительность труда и трудовая дисциплина, при этом переработки вырастут и начнется быстрое «выгорание» кадров.

Иного мнения придерживаются девятнадцать процентов работодателей, которые, наоборот, считают, что работники смогут более эффективно использовать рабочее время, а сокращение трудовой недели позволит их улучшить здоровье. Девять процентов уверены, что переход на четырехдневный график целесообразен, но только в случае пропорционального снижения фонда оплаты труда.

Еще двенадцать процентов работодателей допускают переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два, другие восемь процентов уверены, что это процесс затянется на гораздо большее время.

Оставшиеся десять процентов готовы и не видят проблем в изменении режима работы.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости внедрения более гибкой формы рабочего времени.