Путин прибыл в Дагестан в годовщину отражения нападения боевиков

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан для участия в мероприятиях, посвященных 20-й годовщине отражения нападения боевиков на республику. В эти дни 20 лет назад бандформирования под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Республику Дагестан.

Радикалы декларировали «освобождение» мусульман. Российские военнослужащие вместе с ополченцами оказали вооруженный отпор бандитам. В результате боестолкновений, по данным ФСБ РФ, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и мирных жителей.

Из аэропорта Махачкалы Владимир Путин отправился в село Ботлих, где установлен мемориал погибшим участникам народного ополчения. Там он пообщался со свидетелями тех трагических событий и возложил цветы.

Более 70 человек, принимавших участие в вооруженном нападении на республику, были осуждены. Семеро, включая Басаева и Хаттаба, - уничтожены.