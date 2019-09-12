В МИД РФ оценили угрозу ядерной войны

Российский МИД предупредил о риске возникновения вооруженного конфликта с применением ядерного оружия. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, риски растут на фоне ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности в мире.

«Есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт. Особенно негативная динамика проявляется в последний год. Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными», - цитирует ТАСС заявление Рябкова.

По его словам, западные партнеры продолжат выбранный ранее курс на расшатывание архитектуры контроля над вооружениями, избегают обсуждения назревших в этой связи вопросов и блокируют работу деловых каналов. Такая деструктивная политика ведет к слому наработанных десятилетиями эффективных договорных механизмов, предупредили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также Рябков коснулся темы перспектив продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По его мнению, Вашингтон всеми способами показывает неготовность к предметному обсуждению продления договора.

«В Вашингтоне продолжают заматывать решение вопроса о продлении договора, искусственно создают неопределенность, несмотря на наши предложения продлить договор на пять или менее лет при условии приемлемого урегулирования проблемы переоборудования части стратегический носителей США под неядерные миссии», - отметил российский дипломат.

Москва призывает западных партнеров вернуться за стол переговоров и возобновить полноформатный диалог по всем аспектам стратегической стабильности и безопасности, так как имеющиеся документы в этой области нуждаются в актуализации, добавили в МИД РФ.