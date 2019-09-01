Зеленский пообещал не идти к Трампу «с протянутой рукой»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как будет вести себя при первой встрече с президентом США Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, он не намерен стоять «с протянутой рукой», передает телеканал «360».

«Президентам нужно встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза. Сказать, что их интересует в стране. Мы не будем с протянутой рукой к ним [идти]. Нет», - сказал глава государства.

По словам украинского лидера, США являются стратегическими партнерами страны в области энергетики, оборонно-промышленном комплексе и поддерживают политику Украины в международных отношениях.

«Мы предлагаем — инвестируйте в страну. Нам нужны более дешевые деньги», - считает Зеленский.

Планировалось, что президенты двух стран встретятся в Польше, где отмечается 80-летняя годовщина со дня начала Второй мировой войны. Но Дональд Трамп отменил поездку, намеченную с 31 августа по 2 сентября. Причиной отказа от визита стал ураган «Дориан», который приближается к Флориде и может стать сильнейшим в истории США.