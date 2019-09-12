Супруга Мамонова рассказала о новой операции на сердце

В эти минуты в кардиологическом центре Института имени Сеченова в Москве проходит операция на сердце российского музыканта Петра Мамонова. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщила его супруга Ольга.

По ее словам, прогнозы врачей благоприятные и операция должна пройти успешно.

«Сегодня будут оперировать в 11 часов. В Кировоградской больнице нам не стали ничего делать, так как там нет аппаратуры и хирургов. Мы сейчас в Институте имени Сеченова находимся, в кардиологии. Они взялись и будут делать. Сказали, что справятся, и дают хорошие прогнозы, призывают не бояться. Будет оперировать ведущий специалист Москвы», - рассказала Ольга.

Ранее известный рок-музыкант и основатель коллектива «Звуки Му» Петр Мамонов был экстренно госпитализирован в реанимацию одной из московских клиник с диагнозом «инфаркт миокарда». В момент приступа Мамонов находился в 140 километрах от Москвы, и его жене пришлось самой везти его в больницу на автомобиле.

Кроме музыки, Петр Мамонов известен своими ролями в фильмах «Такси-блюз» и «Остров» Павла Лунгина.