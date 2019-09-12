Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Супруга Мамонова рассказала о новой операции на сердце

Ян Брацкий
11:09 12.09.2019
До этого музыканту, артисту, поэту и радиоведущему было проведено тройное шунтирование.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress

В эти минуты в кардиологическом центре Института имени Сеченова в Москве проходит операция на сердце российского музыканта Петра Мамонова. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщила его супруга Ольга.

По ее словам, прогнозы врачей благоприятные и операция должна пройти успешно.

«Сегодня будут оперировать в 11 часов. В Кировоградской больнице нам не стали ничего делать, так как там нет аппаратуры и хирургов. Мы сейчас в Институте имени Сеченова находимся, в кардиологии. Они взялись и будут делать. Сказали, что справятся, и дают хорошие прогнозы, призывают не бояться. Будет оперировать ведущий специалист Москвы», - рассказала Ольга.

Ранее известный рок-музыкант и основатель коллектива «Звуки Му» Петр Мамонов был экстренно госпитализирован в реанимацию одной из московских клиник с диагнозом «инфаркт миокарда». В момент приступа Мамонов находился в 140 километрах от Москвы, и его жене пришлось самой везти его в больницу на автомобиле.

Кроме музыки, Петр Мамонов известен своими ролями в фильмах «Такси-блюз» и «Остров» Павла Лунгина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.09.2019, 13:01
В Кремле опровергли наличие у Смоленкова доступа к секретной информации
Дата12.09.2019, 08:02
Небо на замке: в Астраханской области стартовали исторические учения России и Сербии
Дата12.09.2019, 03:30
Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу: видео
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата12.09.2019, 10:30
Войсковые испытания пистолета «Удав» успешно завершены
Дата11.09.2019, 17:29
В Москве прошла презентация выставки, посвященной жизни маршала Малиновского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:38 В стране и мире
Видео
Apple показала новый iPhone с тройной камерой
19:47 В стране и мире
Видео
Эксперты рассказали о вреде сухих завтраков для детей
21:27 В стране и мире
Французский журналист объяснил, почему Le Figaro назвала Киев российским
23:00 В стране и мире
Видео
Путин поддержал Памфилову после нападения
16:43 Армия
Видео
Шойгу поздравил Казанское суворовское военное училище с 75-летием
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые оценили возможность жизни после смерти
Видео
Жуткая песчаная буря превратила день в ночь в Йемене: видео
После презентации Apple в России рухнули цены на iPhone
Телеканал «Звезда» объявляет конкурс «#ЗагадкиТолстого»
Возможно, первая в истории: ученые обнаружили воду на экзопланете
Видео
Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в небе: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.