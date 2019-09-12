Возможно, первая в истории: ученые обнаружили воду на экзопланете

Астрономы обнаружили молекулы водяного пара в атмосфере экзопланеты K2-18b, которая находится в обитаемой зоне. Если более детальные исследования подтвердят это открытие, то K2-18b станет первой известной на Земле экзопланетой, на которой есть все условия для существования на ее поверхности воды.

Экзопланету K2-18b открыли в 2015 году. Она находится на расстоянии 111 световых лет от Земли. При этом имеет массу в диапазоне между Землей и Нептуном. По мнению ученых, K2-18b станет одной из главных целей для исследований будущего инфракрасного космического телескопа James Webb, который заработает в 2021 году. Сейчас открытие астрономы сделали при помощи орбитальной обсерватории Hubble, говорится в статье журнала Nature Astronomy.

Этим летом ученые обнаружили еще две экзопланеты, условия на которых наиболее близки к земным. Предполагается, что на них возможно существование воды в жидком виде, а также наличие атмосферы. Поэтому они могут быть потенциально пригодны для жизни.