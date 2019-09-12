Чернобыль в огне: в зоне отчуждения полыхает пожар

Площадь лесных пожаров в районе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС увеличилось втрое. Сейчас там полыхает лес на площади 12 гектаров. Огонь пытаются потушить с помощью пожарного вертолета, но пока эта тактика не приносит успеха, так как в районе наблюдается сильный смог.

На месте происшествия работают спасатели и специальная техника. Принято решение вспахать бульдозерами горящий участок леса, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

Тушение осложняется порывистым ветром, который раздувает пламя даже на потушенных ранее участках. Учитывая, что инцидент произошел в непосредственной близости от зоны отчуждения аварийной АЭС, эксперты круглосуточно ведут замеры радиоактивного фона в районе возгорания, сообщает телеканала ТСН. Сейчас он не превышает предельно допустимых значений. К месту ЧП стягиваются дополнительные силы, дороги в районе перекрыты сотрудниками полиции.