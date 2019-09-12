Звезда фильма «Ты у меня одна» попал в крупное ДТП

Звезда популярных советских фильмов «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» Марк Горонок попал в ДТП. Инцидент произошел на трассе под Санкт-Петербургом. Актер ехал со своей пожилой матерью на автомобиле в тот момент, когда на высокой скорости его протаранила иномарка.

С места аварии Горонка экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у Марка черепно-мозговую травму и множественные переломы. Хирурги уже провели две операции, сумев сохранить поврежденную руку, и предупредили о предстоящей длительной реабилитации.

«Руку собирают буквально по частям. Консилиум врачей дает нерадужные прогнозы. Сейчас уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись. А чем за них платить, я не знаю», - призналась жена актера Анна Горонок.

Мать актера тоже находится в больнице с переломом костей таза и в тяжелом состоянии, сообщает «МК». Денег на оплату дорогостоящей реабилитации у семьи нет, так как Анна единственная, кто сейчас может работать. Помощь семье оказывают родственники, друзья и поклонники творчества Марка Горонка. Необходимые для помощи реквизиты можно найти в редакции «Московского комсомольца».