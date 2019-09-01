Новый рекорд: тысячи музыкантов исполнили гимн России в Петербурге

В воскресенье, 1 сентября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» установили новый мировой рекорд. Более восьми тысяч музыкантов (8097) исполнили гимн Российской Федерации, тем самым превзойдя предыдущее достижение, принадлежащее оркестру из Австралии.

О результатах подсчета, который вели десятки наблюдателей, объявила официальный судья книги Гиннесса Люсия Синигальези. Специалисты следили за тем, чтобы каждый человек из оркестра не просто держал инструмент в руках, а именно играл на нем. И вот, после кропотливой работы судейской комиссии, рекорд Северной столицы был засчитан.

Музыку российского гимна исполнили два раза, чтобы у аудиторов была возможность провести более точный подсчет. При этом оркестру подпевал хор из 40 тысяч человек.

Стоит отметить, что гимн пели люди совершенно разных возрастов: от двух до 88 лет. Далеко не все участники хора являются профессиональными исполнителями: оркестру подпевали зрители, волонтеры и представители общественных организаций.