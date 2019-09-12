В учениях «Центр-2019» примут участие почти 130 тысяч военнослужащих

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» пройдут в два этапа и завершатся массированным огневым ударом международной группировки войск по условному противнику, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на брифинге, на котором присутствовали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса из 71 государства, в том числе из 20 стран НАТО.

По словам Фомина, на первом этапе продолжительностью трое суток органы военного управления уточнят планы применения группировок войск и боевых действий. Российские и иностранные военнослужащие отработают совместные действия по борьбе с международным терроризмом, отразят воздушные удары, проведут разведку местности.

На втором этапе группировка нанесет массированный удар по условному противнику.

Маневры пройдут с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях задействованы в том числе военные из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.