Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Бюро кредитных историй будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) через данные о доходах россиян. Ранее такую возможность имели только сами банки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Процедура расчета ПНД будет включать в себя всего два шага: расчет показателя и затем передачу готовых данных в банки. Притом отмечается, что персональные данные будут передаваться в бюро бесплатно и без разрешения заемщиков.

«Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС», - пояснил Анатолий Аксаков в интервью «Известиям».

В Пенсионном фонде России (ПФР) с таким решением не согласились, заявив, что личные данные граждан не могут передаваться кому-либо без их согласия. Того же мнения придерживаются представители Центробанка, называя это «нарушением прав человека».

Однако эксперты большинства банков и кредиторы Ассоциации банков России ответили на это тем, что данные ПДН «не относятся к персональным данным», поэтому могут передаваться третьим лицам из числа ведомственных структур.

Показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче кредитных средств был введен 1 октября 2019 года. Механизм был запущен для ограничения выдачи кредитов «ненадежным» заемщикам с высоким соотношением платежей к доходу. Сейчас расчетом показателя занимаются банки, однако в скором времени функцию могут передать специальным бюро. Поправки в закон «О кредитных историях» будут рассмотрены в первом чтении в этом месяце.