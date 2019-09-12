Назван размер МРОТ на следующий год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году составит 12130 рублей. Соответствующий законопроект разработан в Минтрудом. Сегодня документ представят на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

Согласно действующему законодательству МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Ежегодно эти цифры меняются и принимается новый закон, устанавливающий размер минимальных выплат на следующий год, говорится в пояснительной записке к документу Минтруда.

При этом за основу для подсчетов берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В случае поддержки законопроекта трехсторонней комиссией его вынесут на рассмотрение Госдумы Российской Федерации.