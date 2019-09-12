Армия США решила закупить макеты АК-47

Американским военнослужащим понадобились макеты российского автомата Калашникова в качестве учебного пособия. Об этом свидетельствует специальная заявка Министерства армии США. К учебным образцам стрелкового оружия также планируется докупить средства управления и держатель для переноса специальных газовых баллонов в рюкзаке.

«Пять комплектов имитаций стреляющих АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня», - указано в документе, выдержки из которого приводит RT.

Кроме того, Пентагон планирует приобрести дымовые контейнеры и шашки для имитации взрывов. Все перечисленное будет закуплено через онлайн-аукцион.

Ранее армии США понадобился автор, задачами которого должны были стать сбор, анализ и систематизация данных о военных операциях США во Вьетнаме для создания рукописи. Предпочтение отдавалось непосредственным участникам трагических событий.