Зеленский высказался о будущем переговоров в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, что переговоры в «нормандском формате» состоятся в ближайшее время в Париже. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

По данным пресс-службы, в среду, 11 сентября, в Киеве состоялась церемония вручения верительных грамот послов ряда стран, в том числе Франции.

«Глава государства отметил роль Франции в рамках "нормандского формата" и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время», - сказано в сообщении.

В конце августа Зеленский во время встречи с Джоном Болтоном, занимавшим на тот момент пост советника президента США по национальной безопасности, заявил, что в Киеве надеются на присоединение Соединенных Штатов к «нормандскому формату».