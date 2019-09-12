Патрушев доложил Путину об ущербе в сельском хозяйстве из-за ЧС

В 2019 году агропромышленный комплекс из-за чрезвычайных ситуаций потерял 9,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил Владимиру Путину министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По словам главы Минсельхоза, режим ЧС введен в 16 регионах России, в некоторые из них уже направлена помощь пострадавшим.

«На особом контроле у нас ситуация в Забайкальском крае и Иркутской области. По Забайкальскому краю Минсельхозу из Резервного фонда переведено 820,9 миллиона рублей. Все деньги в регионе, 98% уже доведено до конечных получателей, до пострадавших. По Иркутской области работа выстроена в два этапа. Первый транш – 179,6 миллиона рублей», - рассказал Патрушев.

Иркутская область в этом году дважды подтоплялась из-за паводков, случившихся из-за сильных ливней. Наиболее пострадавшим оказался город Тулун, практически полностью ушедший под воду.

На Приморье один за другим обрушились сразу два тайфуна – «Лекима» и «Кроса», которые принесли сильнейшие дожди. К выходным в регионе ожидают еще один тайфун, который сейчас бушует в Северной Корее, «Линлин».