США одобрили продажу Польше истребителей F-35

США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35. Сумма сделки составит 6,5 миллиарда долларов.

«Предлагаемая продажа поможет целям внешней политики и нецбезопасности США. Она усилит безопасность союзника по НАТО», - приводит Defense News заявление Пентагона.

По данным американского военного ведомства, поставка F-35 Варшаве даст польской стороне «существенный оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости» с вооруженными силами Соединенных Штатов.

Пентагон убежден, что у польских военнослужащих не будет трудностей с интеграцией новых истребителей в свои вооруженные силы. Скорее всего, F-35 заменят имеющиеся у Польши советские Миг-29 и Су-22.

В июне этого года в Вашингтоне начали работу над удовлетворением запроса официальной Варшавы на покупку F-35. При этом польская сторона заявила о готовности ускорить процесс приобретения самолетов, если Соединенные Штаты откажутся поставлять их в Турцию.