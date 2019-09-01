Игра в Бога: к чему приведет открытие ученых, предсказывающее точную дату смерти

Росстат отчитался о рекордном количестве долгожителей. На начало 2019 года в нашей стране проживало 20,5 тысячи человек, чей возраст превысил 100 лет, что втрое больше аналогичных показателей 2011 года.

Тем временем ученые из медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах уверены, что скоро можно будет рассчитать продолжительность жизни с точностью до года для каждого отдельно взятого человека. Для этого нужно будет пойти в поликлинику и сдать анализ крови, по результатам которого врачи сообщат точную дату смерти. Главными маркерами выступают глюкоза, холестерин и кислоты.

«Точно одно - мы можем это сделать, по крайней мере, в нашем исследовании у нас получилось. Мы нашли 14 биомаркеров в крови, связанных со смертностью», - заявляет профессор молекулярной эпидемиологии Элин Шлахбам.

Исследование продолжалось 16 лет, на протяжении которых ученые проанализировали образцы крови 44 тысяч человек. Пять тысяч из них уже умерли. Именно их индекс смерти и стал основой для выводов. За научную работу эксперты взялись, желая помочь больным людям.

«Мы надеемся, что с помощью этого теста мы сможем улучшить лечение больных людей. Например, пенсионеров, у которых уже слабое здоровье. Так что если подходить к нашему открытию с этой философией, то мне кажется, такие тесты нужны», - добавляет профессор Шлахбам.

Работа над подобными тестами идет по всему миру. Ученые из Эдинбургского университета пытаются определить продолжительность жизни по ДНК. По мнению экспертов, механизм старения заложен в наших генах, нужно просто расшифровать его.

«Я собрал информацию о людях, которые уже умерли, и одновременно с этим я проанализировал ДНК их детей. Таким образом, я смог собрать данные о сроках жизни миллиона человек. Начал анализировать генетический эффект», - поделился своими достижениями научный сотрудник Эдинбургского университета Питер Джоши.

Уже сейчас ученые говорят, что результатом их анализа станет появление элементарного теста на продолжительность жизни. Достаточно взять генетический материал, слюну, и отправить его в лабораторию, а после получить вместе со свидетельством о рождении подобие сертификата смерти. Впрочем, представителей христианских организаций такие предсказания не пугают.

«Даже со светской точки зрения, нужно жить каждый день так, как будто он последний, и ценить это. С духовной точки зрения, не думаю, что нам нужно чего-то опасаться, если вы верите в жизнь после смерти», - успокаивает наиболее впечатлительных юрист христианской организации Christian Concern Роджер Киска.

Исследования продолжительности жизни раньше сводились к анализу ее качества - питание, образ жизни и финансовое состояние человека. Анализ генома и биомаркеров в корне меняет такой подход.

«Это может иметь огромное влияние на человечество и на наше благополучие. У нас и так очень много беспокойства и депрессии, связанных с тем, что мы думаем о прошлом или будущем, да и ежедневные заботы еще. Если мы получим это знание в качестве приговора, то в итоге это приведет к увеличению уровня стресса и беспокойства», - предупреждает психолог Анета Грабиец.

Помимо этических вопросов, возникают еще и экономические. По мнению специалистов, в эпоху больших данных, обрабатываемых искусственным интеллектом, расшифровка биологических алгоритмов вызовет рост прагматизма или цинизма в обществе.

«Например, если люди узнали, что умрут в 60 с чем-то лет, то захотят уйти на пенсию раньше - в 50. Это значит, что экономика потеряет продуктивные годы. Это огромное последствие таких тестов. Кроме того, это отразится на пенсиях и здравоохранении», - считает экономист из Institute of Economic Affairs Ричард Веллингс.

В условиях, когда будущее предопределено, возникает философский вопрос о свободе воли и выбора. Ответить на этот вопрос человек должен сам, не основываясь на показаниях биомаркеров.