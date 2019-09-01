Авиация, торговля, мировая политика: какие вопросы обсудили Путин и Эрдоган на МАКС-2019

На открытие МАКС-2019 по традиции ждали президента России Владимира Путина. Но он приготовил сюрприз и приехал на авиасалон не один, а с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин прилетел на президентском Ту-204, который практически бесшумно пришел на аэродром, Эрдоган предпочел автомобиль. На этом различия в подходе к происходящему закончились. Во всем остальном - отношениях к авиации, торговле и международной политике - взгляды совпали.

«Уверен, что всех наших зарубежных партнеров и, конечно, наших турецких друзей, турецкую делегацию заинтересуют достижения отечественного, российского авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России последнего поколения, и это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества», - сказал президент РФ.

Первая точка осмотра - новейший истребитель Су-57. Именно он, его возможности и новые технологии, примененные в производстве, станут уже через несколько часов предметом активного обсуждения и президентов, и профильных министров правительственных делегаций.

В какой-то момент воздушное шоу превращается из показательного пилотажа почти в «Танец с саблями» - некий футуристический воздушный балет, где есть и адажио, и двойки, и тройки, и даже фуэте. А потом вдруг тишина, и самолет, только что танцевавший в небе, начинает вращаться и падать.

Демонстрационный пилотаж с его сюрпризами - всегда самая зрелищная часть программы авиасалона. Но, как показала практика МАКС-2019, на земле тоже могут случаться неожиданные сюрпризы, которые тоже потом будут обсуждать всем миром.

Системы радиоэлектронной борьбы, Aurus всех моделей - наземного и даже воздушного базирования, новейший вертолет «Ансат» (внутри - копия президентского автомобиля проекта «Кортеж») и гражданский МС-21-300, способный летать, как истребитель.

Выставка завораживала, увлекала и провоцировала вопросы. К тому же Владимир Путин во время осмотра техники сообщил президенту Турции, что в рамках всех договоренностей Россия в день открытия авиасалона приступила ко второму этапу поставки комплексов С-400.

У России и Турции намного больше взаимных интересов, чем они сами думали. Это не только зенитно-ракетные комплексы, гражданская и военная авиация. Освоение космического пространства тоже может быть и предметом обсуждения, и областью взаимовыгодного сотрудничества.

На связь с МКС президенты выходят в одном из павильонов прямо из Жуковского. Тут же звучит предложение отправить в полет совместный российско-турецкий экипаж. Экскурсия заканчивается двусторонними переговорами, на которых Эрдоган не стал скрывать, что увиденное произвело на него впечатление.

Авиасалон лидеры двух заранее договорились использовать для переговоров не только на авиационную тематику. Банки, энергетика, «Турецкий поток». Но в первую очередь, конечно, Сирия.

МАКС-2019 можно назвать своеобразным переломным салоном. Если в прошлые годы мы в очень многом опирались на западные разработки, то в этом в основном на свои.

Главной зрелищной частью стала, конечно же, летная программа. И здесь опять на первые места вышли Су-57 и МС-21-300. Большинство зрителей не верили своим глазам, видя то, что творили в небе эти воздушные суда.