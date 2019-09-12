Венесуэла представит в ООН доказательства агрессии со стороны Колумбии

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что Каракас намерен представить в ООН «неопровержимую информацию» агрессии со стороны Колумбии. Дипломат уточнил, что это будут не «абсурдные домыслы», а конкретные свидетельства, фотографии, имена и даты.

«Мы приведем в ООН неопровержимую информацию, а не абсурдные домыслы, подобные тем, что представляет Колумбия. Мы продемонстрируем места, координаты, фотографии, свидетельства, даты, имена, террористические акты, которые затевает Колумбия против Венесуэлы», - написал Хорхе Арреаса в Twitter.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о проведении масштабных военных учений на границе с Колумбией. Они продлятся с 10 по 28 сентября. И сюда будут стянуты все виды войск страны. Однако, глава государства отметил, что Каракас никому не угрожает, а лишь намерен защищать свою территорию. Мадуро также созвал Совета по национальной безопасности, основной целью которого будет принятие решений относительно угроз, поступающих от Колумбии в адрес Венесуэлы, пишет РИА Новости.