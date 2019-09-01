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Незаживающая рана: в Беслане вспоминают жертв теракта 1 сентября 2004 года

Ян Брацкий
20:04 01.09.2019
В Беслане весь день проходили траурные мероприятия, а учебный год начнется 5 сентября.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Денис Абрамов, РИА Новости

В Беслане сегодня вспоминают трагические события 15-летней давности, когда произошел самый страшный теракт в истории России. Во время торжественной линейки в честь начала нового учебного года группа боевиков захватила школу № 1.

В заложники были взяты 1128 человек, в основном женщины и дети, ученики и малыши, которые пришли проводить старших. Школа была заминирована, и трое суток люди оставались в ней без воды и еды. Террористы удерживали их под дулами автоматов.

Все это время Центр специального назначения ФСБ, понимая всю сложность ситуации, готовил штурм. Однако всех спасти было невозможно. В стремлении вызвать общественный резонанс радикалы начали убивать заложников с самого первого дня. Бандиты прикрывались детьми, как живым щитом, стреляли в спины тем, кто пытался бежать, и убивали тех, кто за время плена слишком ослаб. Третьего сентября силовикам удалось освободить большую часть заложников.

В этой трагедии погибли 333 человека, 186 из которых - дети. Погибли и 19 сотрудников спецслужб, которые спасали пленников, закрывая их от пуль своими спинами.

«Это огромная трагедия. Я говорю только о том, что я видела своими глазами. Как все это началось, как все это развивалось. Мне сложно сказать, можно ли было сделать что-то по-другому, я знаю, что многие люди пожертвовали своей жизнью ради того, чтобы кого-то спасти. Многие были спасены, но и очень многие погибли. Это то, что мы видели», - вспоминает главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которая работала на месте событий.

В ходе штурма почти все террористы были уничтожены, в живых остался только один бандит, который сейчас отбывает пожизненное заключение. Ответственность за атаку взял на себя лидер чеченских экстремистов Шамиль Басаев. Через два года, в июле 2006-го, он был ликвидирован.

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