Ученые назвали напиток, который спасает от рака кишечника

До 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием. Об этом свидетельствуют результаты исследований австралийских ученых.

Для существенного снижения риска развития онкологии специалисты советуют включить в рацион ряд простых продуктов, параллельно снизив употребление жирного и обработанного мяса - до ста граммов в день

Как пишет Medicalxpress, ссылаясь на результаты проведенных исследований, уменьшить вероятность появления онкологии можно, употребляя много клетчатки.

«Стремиться стоит к получению 30 граммов клетчатки в сутки. Наиболее богатым источником пищевых волокон являются пшеничные отруби», - уверяют медики.

Кроме того, по данным ученых, снизить риск развития рака могут молоко и молочные продукты, жирная рыба и кофе.

«Исследование с участием пациентов с раком кишечника показало, что относительно высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более», - отметили специалисты.

Ранее совместная группа ученых из США и Японии назвала продукты, ежедневное регулярное употребление которых поможет уберечь мужчин среднего возраста от рака предстательной железы.