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МИД РФ заявил об ответных мерах на санкции США против сотрудников СК

Кристина Волкова
09:59 11.09.2019
В ведомстве подчеркнули, что как только Вашингтон откажется «от порочной практики расширения подобных списков», российские власти поступят аналогичным образом.
МИД РФ заявил об ответных мерах на санкции США против сотрудников СК
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США в страну после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Политик подчеркнул, что как только Вашингтон откажется «от порочной практики расширения подобных списков», российские власти поступят аналогичным образом.

«Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом», - приводит слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова РИА Новости.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета по Сургуту.

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