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Британские СМИ раскрыли новые подробности терактов 11 сентября

Ян Брацкий
09:45 11.09.2019
В результате атаки террористов на Нью-Йорк и Вашингтон погибли 2977 человек, включая пассажиров захваченных самолетов и посетителей Всемирного торгового центра.
Британские СМИ раскрыли новые подробности терактов 11 сентября
© Фото: Source 352232, globallookpress

В годовщину терактов 11 сентября 2001 года в США британские журналисты проанализировали опубликованный ранее доклад комиссии по расследованию трагедии. Многостраничный документ, который оказался в распоряжении Daily Express, увидел свет еще в 2004 году.

Согласно данным экспертов, экипажи всех четырех угнанных пассажирских лайнеров, которые позже были использованы террористами, не выполнили простейшие процедуры, предусмотренные в экстренных ситуациях. Речь идет о том, что ни один пилот не активировал код транспондера самолета, подав установленный сигнал наземным службам. После того как радикалы получили доступ в кабины, они вывели оборудование из строя, и диспетчеры на земле до последнего находились в неведении относительно происходящего в небе.

«Возникает вопрос: почему пилоты не установили код угона 7500, если что-то происходило в самолете до того, как угонщики проникли в кабину? Действие занимает две секунды, и это предупредило бы авиадиспетчеров о происходящем, но никто из пилотов не инициировал эту абсолютно простую процедуру при попытке угона самолета», - пишет издание.

По официальной версии, озвученной спецслужбами и правительством США, за атакой на Соединенные Штаты стояли боевики запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Аль-Каида»*.

Ранним утром четыре группы радикалов захватили четыре пассажирских самолета и направили их к Нью-Йорку и Вашингтону. Позже два лайнера протаранили башни Всемирного торгового центра (ВТЦ), что привело к сильнейшему пожару и последующему обрушению конструкций. Еще один самолет упал в непосредственной близости от Пентагона, повредив его фасад. Пассажиры четвертого самолета, поняв, что происходит на борту, устроили бунт и попытались обезвредить террористов, что привело к крушению лайнера.

В результате скоординированных атак погибли 2977 человек, включая пассажиров самолетов, персонал и гостей ВТЦ, а также представителей оперативных служб, которые занимались эвакуацией людей из ВТЦ и тушением пожара. Эта террористическая атака на США стала крупнейшей в истории страны.

Аль-Каида» - террористическая организация, запрещена в РФ

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