Первые кадры с места смертельного ДТП в Москве, где иномарка въехала в пешеходов
После наезда на пешехода автомобиль протаранил мачту городского освещения. Движение в районе ДТП частично ограничено.
© Фото: ТРК Звезда
Опубликованы первые кадры с места смертельного ДТП в Москве, где автомобиль Volkswagen въехал в группу пешеходов. Один из мужчин, который переходил дорогу, погиб на месте. Еще несколько человек получили травмы.
Трагедия произошла по адресу: Нижегородская улица, дом 29. Примерно в 17:00 иномарка наехала на мужчину, а после протаранила столб городского освещения.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. На Нижегородской улице частично ограничено движение.