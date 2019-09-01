Первые кадры с места смертельного ДТП в Москве, где иномарка въехала в пешеходов

Опубликованы первые кадры с места смертельного ДТП в Москве, где автомобиль Volkswagen въехал в группу пешеходов. Один из мужчин, который переходил дорогу, погиб на месте. Еще несколько человек получили травмы.

Трагедия произошла по адресу: Нижегородская улица, дом 29. Примерно в 17:00 иномарка наехала на мужчину, а после протаранила столб городского освещения.

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. На Нижегородской улице частично ограничено движение.