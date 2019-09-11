В защитной дамбе в Комсомольске-на-Амуре образовалась брешь

Уровень реки в районе Комсомольска-на-Амуре продолжает расти, почти превысив опасную отметку в два метра. В городе остаются подтопленными более 300 многоэтажных домов, а также сотня частных домов, школы, детские сады и медицинские учреждения. В пунктах временного размещения остаются около 60 человек.

Вода захлестнула причал у речного вокзала, и ее потоки хлынули на улицы города. Сейчас по нему практически невозможно передвигаться - только в высоких резиновых сапогах или на лодке. Несколько улиц перекрыты.

Спасательные службы продолжают усиливать свое присутствие в городе, устанавливают дополнительные насосы. Также для откачки воды привлекают пожарную технику. Экстренные службы делают все возможное, чтобы не допустить подмыва опор газопровода, и восстанавливают одну из защитных дамб. Накануне в ней образовалась брешь.

В настоящее время в Комсомольске-на-Амуре круглосуточно укрепляют дамбы. Пик паводка ожидают в конце недели, тогда уровень Амура может подняться еще на 70 сантиметров.

Всего в Хабаровском крае подтопленными в результате паводков остаются около 200 домов и 1800 дачных участков. В 39 населенных пунктах отмечается подтопление 745 приусадебных участков. Также в пяти районах региона есть угроза разлива малых рек. Всему виной тайфун «Линлин», пришедший в регион со стороны Китая. По данным МЧС, в ближайшую неделю улучшения ситуации ждать не стоит.