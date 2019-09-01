Путин поздравил ТАСС со 115-летием
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил информационное агентство ТАСС со 115-летием. В поздравительной телеграмме глава государства отметил огромный вклад, внесенный агентством в развитие отечественных СМИ.
«Вы по праву можете гордиться историей легендарного ТАСС, многими поколениями предшественников - талантливых, увлеченных, преданных избранному делу людей», - говорится в поздравительном послании, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства добавил, что сотрудники ТАСС «всегда в самых сложных условиях достойно выполняли свой долг, подавали пример высочайшего профессионализма, твердой приверженности принципам журналистской этики».
Российский лидер подчеркнул, что, «как и в прежние времена, точность, оперативность и объективность информационных материалов» сейчас являются «фирменным стилем деятельности» ТАСС и его корпунктов как в РФ, так и за границей.