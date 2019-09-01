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Лики зла: зачем Запад укрывает военных преступников и пособников фашистов

Павел Кутаренко
18:40 01.09.2019
В списке 19 фамилий с указанием званий, внешних примет, мест проживания карателей и переченем их преступлений.
Лики зла: зачем Запад укрывает военных преступников и пособников фашистов
© Фото: ТРК "Звезда"

Сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ удалось установить имена и фамилии пособников фашистов, тех, кто в годы Великой Отечественной войны уничтожал мирное население Новгородской области в деревнях Жестяная Горка и в Черное. Ранее по факту этих событий российским Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Геноцид».

В списке следователей 19 имен. Установлено, что все каратели были уроженцами или жителями Латвии, а по некоторым известно даже их нынешнее место жительства и то, что преступники до сих пор живы.

Окрестности деревни Жестяная Горка под Новгородом во время фашистской оккупации были местом, где обосновалась «тайлькоманда» полиции. Сюда свозили всех, кого подозревали в связях с партизанами, лояльности к советской власти, и просто неугодных рейху. Из отчетов полицаев-карателей следует, что они расправлялись с женщинами и детьми, которых расстреливали и жестоко мучили десятками ежедневно. Лишь по примерным данным, за два года здесь были казнены и замучены пять тысяч человек.

«Каратели, дислоцированные в Жестяной Горке, в первую очередь занимались уничтожением именно советского населения, по принципу сочувствия советской власти. Им было без разницы, кто это - мужчина, женщина, ребенок, им было без разницы, какая национальность у человека. Каждый, кто сочувствовал советской власти, был уничтожен», - рассказывает руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новгородской области Сергей Килессо.

Поиски останков погибших в местах жестоких расправ ведутся до сих пор. На дне глубоких ям находят останки жертв карателей. Никакой военной амуниции и личных вещей.

«Мы сейчас видим, что это труп, который, скорее всего, принесли и уложили. Он был раздет. Этого человека просто расстреляли и принесли сюда», - делает заключение Килессо.

Сотрудники Следственного комитета и военнослужащие специального поискового батальона Минобороны Российской Федерации работают здесь с весны. В архивах сохранились данные о нескольких расстрельных ямах в этом месте, но никто не предполагал, что все окрестные поля - одна общая могила.

На фотографиях, которые демонстрируют следователи, улыбчивые полицаи. Перебежчикам из Прибалтики немцы обещали отдать земли на северо-западе России после войны в их полное владение.

«Они проявляли большую жестокость. Нацисты им не доверяли участки фронта, но для того чтобы уничтожать людей, своих же сограждан, оружие им давали. Их назначали на должность палачей. Это была стандартная тактика нацистов», - заверяет историк Дмитрий Асташкин.

Почти сразу после Победы, в 47-м году, в Новгороде провели показательный процесс над нацистами, ответственными за совершение преступлений. На скамье подсудимых оказались 19 гитлеровцев, а в качестве главного обвиняемого - генерал Курт Герцог, который отказался признать свою вину даже частично. Свидетелем судебного процесса была Лидия Амвросиева, которой на тот момент едва исполнилось 17 лет и у нее в Жестяной Горке расстреляли родственника.

«Помню одного немецкого генерала. Его спросили, зачем было расстреляно столько людей, сотни или больше. Он ответил, что не считал эти штуки. То есть людей превратил в штуки», - сетует жительница Великого Новгорода Лидия Амвросиева.

На том процессе осудили только немцев-командиров, а полицаи-исполнители из Прибалтики остались безнаказанными. Но имена палачей теперь известны благодаря опубликованному ФСБ списку. В нем указаны их воинские звания, приметы, национальность. Рудольф Гроте, Загерс Цагерс, Карлис Лацис, Адольф Клибус - латыши. Многие из них бежали на Запад и вполне благополучно устроились в жизни.

К примеру, Альфонс Удровскис, который даже после войны гордился своей службой в карателях, перебрался в Канаду, женился и получил хорошее место в крупной мировой компании. Янис Цирулис, лейтенант Красной армии, дезертировал в самом начале войны и сделал карьеру в частях полиции. По воспоминаниям очевидцев, «работая» в Жестяной Горке, он предпочитал казнить жертв, закалывая их ножом. После войны осел в Германии и стал успешными политиком - президентом латышской эмигрантской организации. Вероятно, он был знаком с нынешним президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

«Об этом выгоднее молчать. Есть такой персонаж, как господин Цирулис. На него есть реальные показания, взятые еще тогда, когда в 1944 году эта территория была освобождена. Он впоследствии стал руководителем организации "Даугас", причем головного офиса, который размещался в Германии. То есть это будет дискредитация тех людей, которых сегодня официальная Латвия считает святыми», - заявляет публицист и правозащитник Владимир Линдерман.

Цирулис и Удровскис уже умерли, и их жизненный путь теперь в Латвии ставят в пример молодому поколению. Но весьма возможно, что еще живы другие их «сослуживцы». Поиски палачей-карателей даже спустя столько лет - далеко не безнадежное дело. Успешнее всех работает фонд Симона Визенталя, неправительственная организация, которая более 40 лет ищет нацистских преступников по всему миру. От возмездия ни спасают ни границы, ни возраст.

Недавний пример - история Ивана Демьянюка, бывшего охранника лагеря Собибор, которого правосудие настигло в 91 год. Тогда удалось добиться его экстрадиции из США в Германию, где он был осужден на пять лет.

Однако сейчас Соединенные Штаты, Канада и страны Латинской Америки не только не помогают, но и, по сути, препятствуют розыску нацистских преступников. В Прибалтике, где, по данным фонда Визенталя, до сих пор живут сотни карателей, их даже не пытаются прятать - ими гордятся. В той же Латвии бывшие палачи гордо выходят на парады.

«Если мы говорим о легионе Ваффен СС*, о процветании неонацизма, то в Латвии и в Прибалтике это все происходит на государственном уровне. Поэтому ожидать реальной помощи от людей, чьи потомки, в общем-то, тогда и уходили с немецкими войсками и потом осели в Канаде, США и Австралии, и теперь от них просить, требовать, уговаривать, мне кажется, контрпродуктивно, и ничем это не закончится», - уверен депутат латвийского сейма Руслан Панкратов.

Следственный комитет России намерен не только провести тщательную экспертизу всех обнаруженных под Жестяной Горкой останков, но и сделать все возможное, чтобы установить и найти палачей, у преступлений которых нет срока давности.

*Ваффен СС - военное формирование отрядов охраны во времена фашистской Германии; запрещено на территории РФ 

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