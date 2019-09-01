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Тегеран предупредил о новом сокращении своих обязательств по СВПД

Ян Брацкий
18:55 01.09.2019
Ранее Иран приступил к обогащению урана на уровне выше 3,67% от обозначенных в договоренностях СВПД.
Тегеран предупредил о новом сокращении своих обязательств по СВПД
© Фото: Ahmad Halabisaz ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Официальный Тегеран пригрозил европейским партнерам дальнейшим сокращением своих обязательств в рамках ядерной сделки. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф. О новом пакете мер правительство исламской республики объявит в ближайший четверг, если европейские участники соглашения не примут мер.

«Если европейцы до четверга не примут необходимые меры, то мы направим им официальное послание о третьем шаге по сокращению выполнения обязательств по ядерной сделке. Он жестче, чем первый и второй шаги», - цитирует заявление министра телерадиовещательная корпорация IRIB.

Впервые о готовности отказаться от выполнения ядерной сделки Иран заявил 8 мая прошлого года. Тогда Тегеран уведомил участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) о готовности прекратить обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

О втором шаге иранских властей стало известно 7 июля прошлого года, когда государство приступило к обогащению урана на уровне выше 3,67% от обозначенных в договоренностях СВПД.

Наконец, 14 августа президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности пойти на дальнейшее сокращение обязательств.

Тегеран не скрывает, что принимаемые меры вызваны ультимативной политикой Вашингтона, который, нарушив СВПД, заявил о выходе из программы, возобновлении экономических санкций и неспособности оставшихся подписантов соглашения решить возникшие проблемы.

Белый дом свое решение мотивировал тем, что Тегеран якобы разрабатывает собственное ядерное оружие.

Документ, получивший название Совместного всеобъемлющего плана действий, был подписан летом 2015 года. Под ним подписались лидеры Ирана, России, США, Китая, Великобритании, Франции и Германии. Согласно положениям СВПД Иран отказывался от дальнейших ядерных разработок в обмен на снятие санкций.

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