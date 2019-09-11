В КНДР заявили об испытаниях нового вооружения

Пхеньян провел испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня. Стрельбы состоялись накануне под личным руководством главнокомандующего страны Ким Чен Ына. Какие боеприпасы использовались при стрельбе, не уточняется, но глава КНДР остался доволен увиденным.

Ранее южнокорейские военные сообщили о запуске двух неопознанных снарядов с территории северного соседа. По их данным, запуск был произведен из провинции Пхен-Намдо на западе КНДР. Оба боеприпаса упали в Японское море, преодолев в пути 330 километров. Начиная с 25 июля эти испытания стали уже восьмыми на счету северокорейских артиллеристов, сообщает сайт «Комсомольской правды».

В Пхеньяне заявили, что тестовые пуски были предупреждением США и Южной Корее в связи с их совместными военными учениями.