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В МИД РФ призвали Чехию перестать глумиться над памятником маршалу Коневу

Кристина Волкова
08:37 11.09.2019
В российском дипведомстве назвали ситуацию «развязыванием «войны» с символами победы над фашизмом».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Министерство иностранных дел России призвало власти Чехии перестать глумиться над памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Ранее, в ночь на 22 августа, вандалы облили монумент краской, а местным властям пришлось закрыть его строительными лесами и брезентом.

Вместе с тем староста округа чешской столицы Ондржей Коларж предложил демонтировать памятник или перенести его на территорию российского посольства в Чехии. Власти также не исключили проведения референдума на эту тему. 

В российском МИД назвали ситуацию «развязыванием «войны» с символами победы над фашизмом» и призвали Чехию соблюдать «положения российско-чешского Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года, закрепившие взаимные обязательства по охране воинских памятников на территории двух стран».

«Действительно, на фоне развязанной рядом чешских политиков непристойной кампании вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге звучали предложения о его переносе в нашу страну. В этой связи хотели бы подчеркнуть, что памятники сохраняют свой смысл только в привязке к тем местам, где происходили конкретные исторические события», - заявили в дипломатическом ведомстве.

Там также подчеркнули, что любая инициатива по перемещению памятников является «умалением значения тех славных и трагических страниц истории, которым они посвящены».

Памятник маршалу Ивану Коневу возвели в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками Первого Украинского фронта.

Напомним, в Европе это далеко не первый случай осквернения памятников советских воинов. Ранее в берлинском Трептов-парке вандалы облили отработанным машинным маслом монумент «Скорбящая мать». А в Польше неизвестные осквернили более 20 надгробий на кладбище советских солдат, погибших во время боев за Польшу. Кроме того, с постаментов сбили плиты.

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