Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на ракетные пуски

Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории сектора Газа. Система ПВО «Железный купол» сбила как минимум два снаряда. Куда упали остальные, пока не сообщается. По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал.

Одной из целей атакующих был город Ашдод, где как раз во время обстрела выступал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Его экстренно эвакуировали прямо со сцены, но спустя несколько минут политик вернулся и продолжил выступление.

В армии Израиля не исключают, что атака была направленна именно против премьера, так как время и место его встречи с избирателями было известно всем. В ответ на нападение израильские истребители нанесли удары по 15 целям движения ХАМАС в секторе Газа.