Спиннер или паук: как в Сети встретили новый iPhone
Презентация Apple, которая состоялась накануне, вызвала неоднозначную реакцию у поклонников «яблочных» смартфонов и уже породила череду интернет-мемов.
В рамках новой продуктовой линейки компания представила три смартфона с различными техническими характеристиками и относительно неизменным дизайном: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Судя по реакции пользователей Сети, больше всего их удивил внешний вид новинок.
Больше всех шуток породило решение дизайнеров Apple, которые разместили максимально возможное количество камер на новых смартфонах. Кто-то увидел в расположении камер недавний хит продаж по всем миру - спиннер.
Кто-то посчитал, что камеры телефона напоминают гала-паука или кокос.
Не меньше шуток вызвала высокая цена продукции Apple, пишет «360». В своих комментариях пользователи Сети иронизируют на тему того, что нужно продать, чтобы купить новинку.