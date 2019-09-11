Спиннер или паук: как в Сети встретили новый iPhone

Презентация Apple, которая состоялась накануне, вызвала неоднозначную реакцию у поклонников «яблочных» смартфонов и уже породила череду интернет-мемов.

В рамках новой продуктовой линейки компания представила три смартфона с различными техническими характеристиками и относительно неизменным дизайном: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Судя по реакции пользователей Сети, больше всего их удивил внешний вид новинок.

© Twitter

Больше всех шуток породило решение дизайнеров Apple, которые разместили максимально возможное количество камер на новых смартфонах. Кто-то увидел в расположении камер недавний хит продаж по всем миру - спиннер.

© Twitter

© Twitter

Кто-то посчитал, что камеры телефона напоминают гала-паука или кокос.

© Twitter

© Twitter

Не меньше шуток вызвала высокая цена продукции Apple, пишет «360». В своих комментариях пользователи Сети иронизируют на тему того, что нужно продать, чтобы купить новинку.