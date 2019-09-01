Автомобиль насмерть сбил человека на пешеходном переходе в Москве

В Москве на пешеходном переходе автомобиль сбил человека. ДТП произошло по адресу: Нижегородская улица, дом 29.

Примерно в 17:00 автомобиль Volkswagen наехал на пешехода, переходившего дорогу, а затем влетел в мачту городского освещения, сообщили «Звезде» в столичном ГИБДД. От полученных травм пешеход скончался.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что автомобиль сбил не одного человека, а группу людей.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия работает полиция.