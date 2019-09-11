Счетная палата РФ выявила нарушения бюджета на сотни миллиардов рублей

Аудиторы Счетной палаты выявили нарушений на общую сумму более 400 миллиардов рублей при исполнении бюджета за прошлый год. Судя по докладу, показатели лучше, чем годом ранее, но проблем хватает. В частности, обеспокоенность вызывают реализация государственных программ и приоритетных проектов. Средства, выделенные на них, зачастую тратятся неэффективно - из-за несогласованности задач или неконкретности целей.

Еще один больной вопрос - собираемость налогов. В начале года недоимка превышала триллион рублей. Кроме того, финансисты указали на то, что есть скрытые резервы пополнения бюджета, которые почему-то не используются.

Дополнительные деньги можно получить, если избавиться от некоторых бесполезных льгот и преференций, улучшить налоговое администрирование и ужесточить таможенный контроль.