В Британии заговорили о новой «большой игре» с Россией

В чрезвычайном кабинете при британском правительстве (COBRA) призвали перейти на круглогодичный режим работы из-за опасений возобновления напряжения ситуации в двусторонних отношениях с Россией. Об этом заявил глава Объединенного командования вооруженных сил Патрик Сандерс.

Саму ситуацию главнокомандующий сравнил с «Большой игрой», то есть политическим противостоянием Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии в XIX веке.

Генерал при этом отметил призвал правительство сосредоточиться на координации всех ресурсов, имеющихся у властей, а также заявил о необходимости создание дополнительных сил – органа, способного незамедлительно реагировать на те или иные возникающие ситуации, а также антикризисный механизм, помимо имеющегося кризисного кабинета.