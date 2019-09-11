Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в среду в полном составе подало в отставку перед запланированными перестановками в кабинете министров. Так, на экстренном заседании правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ все его члены подали заявления и были немедленно распущены со своих должностей.

Отмечается, что из всего состава на своих местах останутся только генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга и министр финансов Таро Асо. Причиной резких изменений послужила победа партии Абэ на прошедших выборах в июле. Кроме того, за счет перестановок в правительстве премьер-министр страны намерен провести ротацию в кабмине и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Это также подготовка перед намеченным на октябрь повышением потребительского налога до десяти процентов.

В ближайшее время планируется заменить тринадцать министров, передает японское издание Киодо. Глава МИДа Таро Коно станет министром экономики, а МИД возглавит нынешний министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги.

Вместо действующего министра экономики Такэси Иваи, который находился на посту около года, ожидается назначение нынешнего главы МИД Таро Коно. В свою очередь МИД возглавит бывший министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги. За свою деятельность он неоднократно проводил успешные переговоры с США по торговле и провел ряд встреч с американским представителем на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Среди прочих, действующего министра экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко сменит на посту заместитель министра финансов Иссю Сугавара.