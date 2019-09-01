Протодиакон Андрей Кураев подтвердил информацию о своей госпитализации
В настоящий момент священнослужитель ожидает медицинского обследования.
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
В Москве госпитализирован протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. Религиозный деятель был доставлен в клинику имени Плетнева с приступами боли в поясничной области.
В беседе со «Звездой» Кураев сообщил, что пока не знает свой точный диагноз, так как медики еще не приступили к его обследованию.
«Обследование еще не началось. Есть люди, которым гораздо хуже, чем мне», - объяснил священник.
О том, сколько времени протодиакон пробудет в больнице, также ничего не известно. Продолжительность лечения будет зависеть от поставленного диагноза.