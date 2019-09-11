Норильск накрыла первая метель

В Норильске досрочно наступила зима. Накануне в городе выпал первый снег. Осадки начались еще днем, а с наступлением ночи непогода усилилась.

Сугробов в городе пока не намело, но судя по снимкам и видеозаписям, которые местные жители выкладывают в социальных сетях, толщина покрова составляет около семи сантиметров.

Снег не тает, поскольку в темное время суток отмечаются заморозки и столбики термометров стабильно держатся в минусовых значениях. Синоптики предупреждают - волна холодного воздуха идут на Красноярск, так что метель может добраться и до него.

Если снегом на российском севере никого не удивить ни осенью, ни даже летом, то сугробы в Сочи в начале сентября все же редкость. Пока на побережье Краснодарского края продолжается купальный сезон, в горах региона выпал первый снег. Пока, побелели только склоны горнолыжных курортов, таких как: «Горки Город», «Красная поляна» и «Цирк-2».