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Ураган «Дориан» готов обрушиться на США с максимальной силой

Ян Брацкий
17:16 01.09.2019
В ближайшие часы под ударом стихии окажутся Багамские острова, где ожидаются пятиметровые волны, наводнения и аномальный шторм.
Ураган «Дориан» готов обрушиться на США с максимальной силой
© Фото: Noaa, globallookpress

Разрушительный тропический ураган «Дориан» достиг пятой, наивысшей категории и готов обрушиться на юго-восток США. К этой минуте сила ветра в эпицентре гигантского вихря составила более 250 километров в час.

На всем восточном побережье объявлен режим чрезвычайной ситуации. Под ударом рискуют оказаться штаты Флорида, Джорджия и Южная Каролина, сообщается на сайте Национального центра США по отслеживанию ураганов.

Багамские острова в ближайшие часы испытают на себе аномальные ливни, шторм и наводнения. Синоптики прогнозируют пятиметровые волны. В зоне их поражения объявлена частичная эвакуация населения, закрыты аэропорт и некоторые отели, сообщает портал VOA.

Для США «Дориан» уже четвертый в этом сезоне и самый разрушительный за последние десятилетия ураган. Американский лидер Дональд Трамп на фоне новостей о надвигающейся с Атлантического океана угрозе отменил свой визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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