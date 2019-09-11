В Кремле прокомментировали отставку Болтона

Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона это внутреннее дело Соединенных Штатов. С таким заявлением выступили в Кремле, комментируя кадровые решения главы Белого дома. Накануне Дональд Трамп объявил о непреодолимых разногласиях со своим советником и уволил его. К слову, Болтон уверяет, что ушел по собственной инициативе.

«Это внутреннее дело американцев», - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связывает ли официальная Москва отставку Болтона с новым шпионским скандалом в США.

Ранее телеканал CNN опубликовал ряд материалов о том, что американские спецслужбы в 2017 году якобы вывезли из России своего информатора, который имел доступ к важной информации. Накануне Дмитрий Песков назвал «криминальным чтивом» любые рассуждения на эту тему.

Наиболее вероятной причиной размолвки Трампа с Болтоном может быть позиция последнего по ряду внешнеполитических вопросов, включая отношения с КНДР, Ираном и Афганистаном, с которой категорически не согласен президент США.