Израильские войска наносят удары по целям на юге Ливана в ответ на обстрел

Израильские войска нанесли удары по югу Ливана в ответ на противотанковые ракеты, выпущенные оттуда по приграничной армейской базе и военной технике. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Ранее оборонное ведомство заявило, что Ливан запустил в сторону израильского селения противотанковую ракету. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте оборонного ведомства.

Как сообщили в армии Израиля, атака на селение, расположенное в приграничном районе на севере страны, произошла около 16:00 по местному времени (совпадает с мск).

Израильские военные призвали жителей приграничных с Ливаном территорий не покидать свои дома и открывать убежища.