Десятки обстрелов за сутки: в СЦКК рассказали о последствиях ударов по Коминтерново

За минувшие сутки оперативным дежурным Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) в Донбассе было зафиксировано 54 обстрела территории ДНР со стороны позиций украинских военнослужащих. В нарушение договоренностей о прекращении огня ВСУ ведут прицельный огонь из всех видов оружия, включая крупнокалиберные минометы и гранатометы, по населенным пунктам на юге самопровозглашенной республики.

© ТРК Звезда

Из-за непрекращающихся обстрелов невозможно оценить степень разрушений и подсчитать количество пострадавших. Жители населенных пунктов Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Заиченко и Новая Таврия не выходят из подвалов.

«Совместно с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ мы прибыли в населенный пункт Коминтерново. Остановились у первого дома, рядом с которым были зафиксированы воронки от 120-миллиметровых мин. Буквально через две минуты прилетел снаряд и произошел взрыв на расстоянии 20-30 метров от нашей группы. Сразу после этого начал работать крупнокалиберный пулемет. Работа нашей группы была заранее согласована, были выставлены зеркальные патрули на той стороне. Мы с ними встретились, все обсудили, наметили свой план действий, и они завели режим тишины. Однако для ВСУ он не действует», - с сожалением констатирует представитель ДНР в СЦКК Алексей Лукьянченко.

Стрельба на юго-востоке Украины не утихает. Сегодня ВСУ обстреляли из гранатометов и минометов село Нижнее Лозовое в Донбассе. Разведка Народной милиции самопровозглашенной республики доложила, что украинская боевая техника была замечена вблизи жилых домов и на территории населенного пункта Мариуполь. Среди вооружений - танки, самоходная гаубица, а также БМП. Звуки минометной стрельбы слышны в районе населенного пункта Водяное.

© ТРК Звезда

Украинские власти в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юге страны, которые после государственного переворота в феврале того же года на Украине заявили о независимости.

По последней информации ООН, около 13 тысяч человек стали жертвами конфликта. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которой с сентября 2014 года было принято три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.