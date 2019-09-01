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Противотанковая ракета выпущена из Ливана по Израилю

Роман Захаров
16:39 01.09.2019
О пострадавших, разрушения и ответных действиях информации пока нет.
Противотанковая ракета выпущена из Ливана по Израилю
© Фото: YiddishNews, twitter

Противотанковая ракета была выпущена с территории Ливана в направлении приграничного израильского селения Авивим. Информацию об этом распространила пресс-служба армии Израиля.

Израильские военные пока не сообщают о пострадавших, разрушениях и ответных действиях.

© YiddishNews, twitter

По данным радиостанции «Кан» командование армии Израиля отдало распоряжения распечатать бомбоубежища в населенных пунктах на расстоянии до четырех километров от границы.

© YiddishNews, twitter

Стоит отметить, что атаке предшествовали угрозы ливанского движения «Хезболлах» отомстить Израилю за гибель своих активистов во время недавних авиационных ударов по Сирии, а также за налет БПЛА на Бейрут.

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