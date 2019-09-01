Противотанковая ракета выпущена из Ливана по Израилю
О пострадавших, разрушения и ответных действиях информации пока нет.
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Противотанковая ракета была выпущена с территории Ливана в направлении приграничного израильского селения Авивим. Информацию об этом распространила пресс-служба армии Израиля.
Израильские военные пока не сообщают о пострадавших, разрушениях и ответных действиях.
По данным радиостанции «Кан» командование армии Израиля отдало распоряжения распечатать бомбоубежища в населенных пунктах на расстоянии до четырех километров от границы.
Стоит отметить, что атаке предшествовали угрозы ливанского движения «Хезболлах» отомстить Израилю за гибель своих активистов во время недавних авиационных ударов по Сирии, а также за налет БПЛА на Бейрут.