Запуск японской ракеты с космическим беспилотником отложен из-за пожара

Запуск тяжелой ракеты Н-2В с японским космическим беспилотником «Котонори-8» на борту к Международной космической станции (МКС) отменили из-за пожара. Огонь вспыхнул рядом со стартовой площадкой космодрома Танэгасима на юго-западе Японии.

Пламя удалось оперативно потушить, сейчас эксперты устанавливают степень ущерба, который мог быть нанесен ракете-носителю. После проведения расследования и выяснения причин возникновения пожара будет названа новая дата запуска.

Беспилотный космический корабль «Котонори-8» должен был доставить на околоземную орбиту специальный аппарат для осуществления оптической телекоммуникации с Землей. На борту МКС планировалось завершить испытания устройства. Помимо этого, японский корабль загрузили необходимым для космонавтов грузом, включая два микро-спутника для исследования орбитального пространства, сообщает японское агентство аэрокосмических исследований.

Отмечается, что это не первый запуск беспилотного грузовика к МКС. В ноябре прошлого года такой же корабль успешно доставил все необходимое на борт станции.