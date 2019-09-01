Мисс Москва заговорила об отношениях с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина разместила в своем Instagram фотографию с мужем, бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Снимок девушка сопроводила текстом, который вызвал недоумение у ее подписчиков.

«Я знаю, что все действительно хотят знать, что с нами произошло. Раньше я не была готова рассказать свою историю... Может быть, если я скажу вам правду, я буду чувствовать себя лучше... но я просто не хочу причинить кому-либо боль - будет больно», - написала Воеводина.

Что имелось в виду, остается загадкой. Поклонники девушки предположили, что своим постом девушка подтверждает слухи о разрыве с супругом, которые распространились в СМИ в начале лета.

Сообщалось, что пара оформила один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод. Многие друзья и знакомые Воеводиной утверждают, что развод между супругами действительно состоялся, при этом сторона защиты россиянки настаивает на том, что никаких документов, подтверждающих данный факт, нет и не поступало.