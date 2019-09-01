Приятного аппетита: в Британии каннибал устроился работать поваром

Необычным способом решила британская психиатрическая лечебница для маньяков «Бродмур» проблему отсутствия повара. На эту должность был назначен один из пациентов закрытого учреждения Грэм Фишер - 46-летний каннибал.

В 1998 году Фишер задушил свою 40-летнюю соседку, после чего срезал с ее руки мясо и употребил в пищу.

После задержания мужчина также признался в совершении еще одного убийства: маньяк убил 75-летнюю женщину, проживавшую неподалеку от него.

Суд признал Фишера садистом, после чего его поместили не в обычную тюрьму, а в специальное медучреждение, где спустя 21 год лечения его и назначили на должность повара.

Теперь преступник готовит еду для других обитателей «Бродмура». Как рассказал сам Фишер в письме приятелю, его фирменные блюда - бисквитные торты, пицца и курица карри.

«Я люблю готовить… Я люблю делать курицу карри и тосты с сыром, помидором и луком», - приводит Mirror слова преступника.

К слову, по данным таблоида, за время своего пребывания в закрытом учреждении Фишер успел располнеть до 130 килограммов, после чего ему провели дорогостоящую операцию по бандажированию желудка.