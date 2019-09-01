Попавший под обстрел ВСУ в Донбассе журналист рассказал подробности случившегося

Съемочную группу МИА «Россия сегодня» и наблюдателей ОБСЕ обстреляли из гранатомета и крупнокалиберных пулеметов в селе Коминтерново на юге ДНР. Об этом «Звезде» рассказал корреспондент медиагруппы Александр Гаюк.

По его словам, военнослужащие ВСУ открыли огонь практически сразу, как только автомобили съемочной группы и наблюдателей ОБСЕ прибыли в поселок. Международные наблюдатели планировали зафиксировать факты нарушения перемирия со стороны украинской армии.

«Мы приехали с представителями ОБСЕ на двух машинах. Плюс была машина СЦКК. Буквально через две минуты после нашего приезда на место прилетел первый снаряд. Я только успел достать фотоаппарат. После этого послышались пулеметные очереди. Мы сразу вернулись в автомобили и вынуждены были уехать на край поселка. После в том же районе мы услышали еще пару взрывов, после чего уехали совсем. Мирные жители рассказывали нам, что очень часто стреляют по людям, которые просто идут по улице. По ним прилетают снаряды», - сказал Гаюк.

Накануне населенные пункты на юге самопровозглашенной республики подверглись массированному обстрелу из крупнокалиберных орудий. Огнем ВСУ уничтожено несколько домов мирных граждан, которые на время атаки были вынуждены укрыться в подвалах.

Наибольшие разрушения зафиксированы в поселках Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Заиченко и Новая Таврия. По указанным поселкам было выпущено 260 различных боеприпасов. В результате обстрела вспыхнул сильный пожар. Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня потребовали от Киева немедленно прекратить огонь.

Украинские власти в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юге страны, которые после государственного переворота в феврале того же года на Украине заявили о независимости.

По последней информации ООН, около 13 тысяч человек стали жертвами конфликта. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которой с сентября 2014 года было принято три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.