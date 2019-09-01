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Захарова прокомментировала отказ Польши приглашать Россию на годовщину начала войны

Роман Захаров
15:40 01.09.2019
Российский дипломат считает, что официальная Варшава поставила себя в «глупое положение».
Захарова прокомментировала отказ Польши приглашать Россию на годовщину начала войны
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Дипломат обратила внимание на заявление заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенк о том, что РФ не позвали поскольку в этот раз страны отбирались по «современному критерию». По его словам, были приглашены представители стран ЕС, НАТО и Восточного партнерства, а Россия ни в одном из этих форматов не участвует.

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», - написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 1 сентября, в Варшаве начались кульминационные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не стала звать российскую делегацию, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, включая Германию, а также государства Восточного партнерства.

В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что любые памятные мероприятия в любой стране мира, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия Российской Федерации не могут быть полноценными.

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