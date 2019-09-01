Варшава напомнила Берлину о незакрытом вопросе репараций по итогам Второй мировой войны

Польша понесла огромные потери во время Второй мировой войны и намерена выставить счет за это властям Германии. С таким заявлением в годовщину начала самого кровопролитного за всю историю человечества конфликта выступил польский президент Анджей Дуда. Компенсации за понесенный ущерб он назвал вопросами ответственности и морали.

В то же время Дуда заявил, что официальные Варшава и Берлин давно примирились и их современные отношения являются образцовыми, однако это не снимает с повестки дня вопрос о репарациях.

«Почти шесть миллионов польских граждан были убиты, наши города были в руинах, наша столица - полностью разрушена. Большинство из убитых были невинными гражданскими лицами», - напомнил Дуда в интервью немецкому изданию Bild.

В настоящее время польские власти ожидают решения специально созданной в 2017 году комиссии, которая ведет все необходимые подсчеты. Самая актуальная на сегодняшний момент сумма, на получение которой рассчитывает Варшава, - один триллион долларов.

Сегодня в Польше проходят траурные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В Велюнь, город, который первым подвергся нападению фашистов, прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штанмайер, который заверил польский народ в том, что Берлин никогда не забудет эту страницу истории, и принес извинения.